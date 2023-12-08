Зеленский подписал «антикоррупционные» законы для выполнения рекомендаций ЕС 2 8.12.2023, 21:48

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Владимир Зеленский

Детали.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о Национальном антикоррупционном бюро, Нацагентстве по предупреждению коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, необходимые для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, пишет «Украинская правда».

Закон о НАБУ предусматривает увеличение предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек. В частности, количество лиц начальствующего состава должно увеличиться с 500 до 750 человек.

Согласно закону о Специальной антикоррупционной прокуратуре, САП выводится из структуры офиса генерального прокурора и реорганизуется в отдельный орган прокуратуры в общей системе органов прокуратуры со статусом отдельного юридического лица публичного права.

Также предусматриваются изменения процедуры конкурсного отбора на должности руководителя, его заместителей и прокуроров САП.

Закон о Национальном агентстве по предотвращению коррупции предусматривает возможность НАПК проверять имущество, приобретенное до публичной службы, и проверять имущество, приобретенное декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала открыть переговоры о вступлении с Украиной, но выдвинула четыре требования для принятия такого решения.

Среди них — принять правительственный законопроект об увеличении штатной численности НАБУ и исключить из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке «уже проверенных» активов и имущества, приобретенного декларантами до поступления на государственную службу.

Кроме «антикоррупционных» законов, Зеленский подписал закон об изменениях в законодательство о национальных меньшинствах, которые учитывают рекомендации Европейской комиссии и необходимы для дальнейшего движения Украины к членству в ЕС.

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