В Турции нашли статую «Танцующей музы» 1 8.12.2023, 23:18

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Ей более 2000 лет.

В древнем городе Стратоникея, расположенном в турецкой провинции Мугла, нашли статую «Танцующей музы». Ей 2175 лет, сообщает Arkeonews.

Эта скульптура является культовой фигурой античной мифологии. Произведение искусства было обнаружено во время раскопок внутри фригидария римской бани, однако скульптуру обнаружили без головы и рук. Впоследствии статую разместят в музее Мугла.

Согласно заявлению Министерства культуры и туризма Турции, эта статуя является единственным оригинальным произведением эллинистического периода.

Исторически сложилось так, что «Танцующие музы», считающиеся одними из муз, рожденных от союза Зевса и Мнемозины, были созданы Филиском, известным скульптором второго века до нашей эры.

«Хотя в Анатолии и Греции существуют многочисленные репродукции этого произведения римского периода, недавно открытая статуя из Стратоникеи является единственной аутентичной работой Филиска эллинистической эпохи», — говорят археологи.

Филиск был известен своей работой в бронзовой скульптуре. Он активно творил в 4 веке до н. э. и был родом с Родоса, центра художественных инноваций той эпохи.

Филиск часто упоминается в исторических записях и текстах за его мастерство в изображении движения и анатомическую точность в его скульптурах. В то же время, ни одна из его оригинальных работ не сохранилась, поэтому археологи вынуждены полагаться на письменные отчеты и ссылки других древних авторов, чтобы понять его художественное мастерство и вклад в скульптуру эллинистического периода.

Таким образом, находка статуи в Стратоникее важна для археологов, поскольку она демонстрирует художественное присутствие Филиска в древнем городе в эллинистический период.

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