Украинские военные на Запорожском направлении обезвредили три FPV-дрона 8.12.2023, 23:24

Фотофакт.

Силы обороны Украины на Запорожском направлении уничтожили два FPV-дрона. Еще один удалось обезвредить.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«На Запорожском направлении пограничник под псевдонимом «Бриз» уничтожил двух «убийственных» птичек, а одну - «приручил», - говорится в сообщении.

Обезвреженный дрон (facebook.com)

Отмечается, что FPV-дроны, снаряженные взрывчаткой, несли смертельную угрозу, но антидроновое ружье защитника сломало вражеские планы, задав другой курс.

«Третий коптер захватчиков охранник границы ювелирно приземлил. Трофейный дрон после незначительного обслуживания будет служить на стороне добра», - добавили пограничники.

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