Кулеба: Украина готовит бригады к новым наступательным и оборонительным операциям 8.12.2023, 23:54

Дмитрий Кулеба

Любая пауза в боевых действиях сейчас даст российским оккупантам шанс перегруппироваться.

Продолжающийся вооруженный отпор украинских защитников широкомасштабной военной агрессии РФ снижают возможности Кремля для перегруппировки. Москва использовала бы остановку боев для подготовки нового нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью The Wall Street Journal.

Чиновник убежден, что любая пауза в боевых действиях сейчас просто даст российским оккупантам шанс перегруппироваться и подготовиться к новым активным военным кампаниям против Украины.

«Единственным результатом будет то, что Россия избавится от потерь и проблем, с которыми она столкнулась в Украине, и совершит новое нападение», - отметил Кулеба.

При том глава МИД сообщил о подготовке украинской стороной подразделений и частей к новым наступательным и оборонительным операциям на фронте.

«Мы настраиваем наши бригады на новые контрнаступательные и оборонные операции», - рассказал министр.

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