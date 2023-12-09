Ангела Меркель все больше отходит от политики 9.12.2023, 1:15

Ангела Меркель

Она вышла из политической группы, связанной с ее правоцентристскими христианскими демократами.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вышла из политической группы, связанной с ее правоцентристскими христианскими демократами, сообщает Der Spiegel.

«Я просто переросла эту роль», — цитирует издание слова политики со ссылкой на источники из ее окружения.

В конце лета Норберт Ламмерт, глава Фонда Конрада Аденауэра (KAS), хотел убедить Меркель баллотироваться в совет организации. Однако Меркель не только отклонила предложение, но вообще покинула связанный с ХДС аналитический центр.

После 16 лет пребывания в должности канцлера Меркель ушла из политики в 2021 году. Она сказала, что попытается сосредоточиться на сне и чтении.

По истечении срока пребывания в должности экс-канцлер прекратила связи со своей партией, однако до сих пор остается членом христианских демократов.

В апреле Меркель получила от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера высшую награду Германии за заслуги – Большой крест особого образца.

Ангела Меркель призвала к открытым переговорам по урегулированию российской агрессии против Украины и говорила, что крепкий мир в Европе возможен только при участии России, и заявляла, что решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году было правильным.

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