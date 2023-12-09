Мировые цены на продовольствие упали за год на 11% 9.12.2023, 3:44

Детали.

Мировые цены на продовольствие в ноябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году снизились на 10,7%, по сравнению с пересмотренным октябрьским уровнем они не изменились. Об этом сообщила продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ФАО в пятницу, 8 декабря.

Индекс цен на продовольствие ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на ряд торгуемых на мировом рынке продовольственных товаров, в ноябре составил 120,4 пункта.

Индекс цен на зерно был на 3% ниже октябрьского уровня и на 19,4% ниже рекордного значения в прошлом году. Значительнее всего за месяц снизились мировые цены на фуражное зерно - на 5,6%, что, прежде всего, обусловлено резким падением мировых цен на кукурузу.

Индекс цен на растительное масло повысился на 3,4% по сравнению с октябрем после трех месяцев непрерывного снижения. Это связано с повышением мировых цен на пальмовое и подсолнечное масло, которое с лихвой компенсировало снижение котировок соевого и рапсового масла.

Индекс цен на молочную продукцию в ноябре по сравнению с октябрем повысился на 2,2%. Рост длится второй месяц подряд. Но в годовом выражении цены снизились на 16,9%.

В ноябре был зафиксирован рост мировых котировок сливочного масла и сухого обезжиренного молока, что связано с высоким импортным спросом со стороны стран Северо-Восточной Азии, ограниченностью запасов и увеличением внутреннего спроса накануне зимних праздников в Западной Европе.

Индекс цен на мясо в прошлом месяце по сравнению с октябрем оказался на 0,4% ниже по сравнению с ноябрем прошлого года - на 2,4%. Эти характеристики отражают маленькое понижение цен на мясо птицы, свинину и говядину.

Индекс цен на сахар в ноябре вырос на 1,4% по сравнению с октябрем и на 41,1% – в годовом выражении.

Зафиксированный в ноябре рост цен на сахар, главным образом, обусловлен ростом обеспокоенности в связи с сокращением экспортного предложения в мире в текущем сезоне на фоне ухудшения видов урожая в Таиланде и Индии, которые являются его основными экспортерами.

Индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

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