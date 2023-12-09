Легкоатлеты из Беларуси не смогут участвовать в Олимпийских играх в Париже 9.12.2023, 4:32

Международная федерация не снимает запрет.

Белорусские и российские легкоатлеты все еще отстранены от участия в международных соревнованиях, заявили в World Athletics, пишет Reuters. До этого в Международном олимпийском комитета приняли решение, что спортсмены двух стран смогут выступить на Играх в Париже 2024 года в нейтральном статусе.

В ответ на решение МОК в World Athletics заявили: «Все спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси отстранены от участия во всех мероприятиях Всемирной легкоатлетической серии, а также от проведения любых международных или европейских легкоатлетических мероприятий».

«Мы продолжим следить за ситуацией, но если не произойдет серьезных изменений в обстоятельствах между нынешним моментом и Олимпийскими играми, это исключение будет распространяться на Париж 2024 года», — сообщает Reuters со ссылкой на World Athletics.

«В компетенцию МОК входит принятие решения о том, какие страны будут приглашены для участия в Олимпийских играх, но на международных федерациях лежит ответственность решать, какие спортсмены в их виде спорта имеют право участвовать в соревнованиях», — отметили в World Athletics.

«В Париже вы можете увидеть российских или белорусских спортсменов под нейтральным флагом, но они не будут заниматься легкой атлетикой. Положение легкой атлетики остается неизменным, это стабильная позиция», — подчеркнул глава World Athletics Себастьян Коу в ходе телеконференции.

В то же время 8 декабря на собрании World Athletics в Монако была обновлена рабочая группа по статусу белорусов и россиян на международных соревнованиях и мероприятиях. Пять членов группы будут решать дальнейшую судьбу легкоатлетов из Беларуси и РФ на международных соревнованиях.

Рабочей группе поручено следующее:

«Рассмотреть условия и критерии, которые должны быть установлены, чтобы в какой-то момент в будущем разрешить участие российских и белорусских спортсменов, вспомогательного персонала спортсменов, официальных лиц федераций-членов и других официальных лиц в участии и/или посещении мероприятий Всемирной легкоатлетической серии или соревнований Всемирной легкоатлетической серии. Олимпийские игры».

Напомним, 8 декабря исполком Международного олимпийского комитета принял решение, что белорусы смогут выступить на Играх в Париже 2024 года в нейтральном статусе.

Речь об индивидуальных спортсменах, которые пройдут квалификацию в рамках существующих критериев отбора на ОИ. Спортсмены и персонал, которые «активно поддерживают войну», не будут допущены к участию в соревнованиях. Это касается и тех, у кого есть контракт с военными организациями или органами безопасности.

На Игры в Париже не получат приглашение чиновники и члены правительств.

Также будут запрещены белорусский флаг, гимн и любое обозначение национальной принадлежности.

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