Песков усомнился в здравом рассудке Путина Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

9.12.2023, 8:36

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Пресс-секретаря Кремля понесло.

Пример пресс-секретаря Дмитрия Пескова показывает, до какой чепухи можно договориться, когда зачастую сказать нечего, но приходится каждый день что-то говорить.

Вот и сегодня: «Американцы весьма прагматичные ребята, и, естественно, для них главная цель — это свое благосостояние. То есть здесь Украина должна понять, что они не являются, собственно, главной заботой для США. Главной заботой для США всегда были сами американцы, причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев»».

США – демократия. Там невозможно, как в России, чтобы президент сидел четверть века на своем посту и еще хотел на шесть лет, как это решил сегодня Путин. Поэтому очевидно, что демократически избранные политики вынуждены руководствоваться интересами американцев.

В России, как, в частности показывает устроенное Путиным 24 февраля действо – народ ничто. С ним можно не считаться. Это главное отличие созданной в России системы от американской демократии. Если Путин и его подчиненные что-то делают, то не для российского народа, а для себя.

Но это и так понятно и отмечено между делом. А главное - фактически Песков хочет сказать, что Путин и его подчиненные в политике не прагматичны и своим благосостоянием не руководствуются. По Пескову получается, что это какие-то идеалисты. Это и есть очевидная глупость. В политике в той или иной степени прагматичны все.

Заявление путинского пресс-секретаря, что «Украина должны понять», само по себе выдает непонимание, на каком свете он находится. Говорить такое в создавшихся обстоятельств не то что неуместно или неприлично, а просто глупо.

Что же касается прагматизма американцев в европейских делах и украинском конфликте, то он понятен – США важна стабильная Европа. Чтобы не надо было вмешиваться и помогать восстановлению этой стабильности или помогать устранению диктатора.

Опыт есть – приход Соединенных Штатов на континент во время Первой и Второй мировых войн. Надо еще иметь в виду, что в силу исторической особенности формирования США (эмигранты из Европы, бегущие от ее неустройств), изоляция от дел Старого континента – влиятельная, популярная доктрина.

Есть, однако, договор о НАТО, в силу которого Соединенные Штаты обязаны будут вмешаться, если Путин пойдет дальше. И нужно сказать, что действия в отношении Украины (главным образом) и заявления путинских «дипломатов» и пропагандистов в отношении стран Балтии и в последнее время (Лавров) по адресу Молдовы, такого рода опасения укрепили в огромной степени.

Это прагматизм? Конечно. Но только ли Соединенных Штатов? Вероятно, и тех, кто может либо укрыться под их военным «зонтиком», либо на них опереться. Есть взаимный интерес. Возможно, Песков считает, что для украинцев стать холопами Путина лучше, чем сопротивляться, получая военную помощь Америки, но это только его мнение. Главное, что украинцы считают иначе, чем кремлевская верхушка. Уже давно доказали это.

Другой вопрос важен – что же это за прагматизм российского руководства, который через установление несменяемости первого лица, обогащения на государстве его друзей, в конце концов привел всю нашу страну к чудовищному побоищу.

Нужен ли гражданам нашей страны такой путинский «прагматизм»? Ответ очевиден. В день, когда Путин объявил, что хочет остаться у власти еще на шесть лет, важно подчеркнуть неприемлемость для народа России такого «прагматизма» потерявшей паруса верхушки.

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