Уникальная операция: СБУ ликвидировали российский штаб на Полесье 9.12.2023, 8:42

Украина провела первую диверсионную работу с использованием артиллерийских сил.

Служба безопасности Украины приоткрыла занавес над спецоперацией по уничтожению тылового пункта управления россиян на Полесье в марте 2022 года.

Уникальная диверсионная операция с использованием тяжелой артиллерии стала весомым вкладом СБУ в освобождение Киевщины от оккупантов.

Ее детали представлены в фильме «Логово врага. Ликвидация» из документального цикла «СБУ. Спецоперации победы».

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«Это была первая такая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил. Удачная, качественная, диверсионная отработка СБУ вместе с артиллеристами ВСУ является примером того, что вместе — мы сила. Она поспособствовала обороне Киевщины. Мы отразили врага, и он был вынужден отступать с территории Украины», - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

В штабе размещалось руководство российских войск, наступавших на Киев. Также оккупанты хранили рядом большое количество техники, боеприпасов и топлива. Этот логистически управленческий центр и стал целью Службы безопасности.

Чтобы поразить объект, спецназовцы СБУ незаметно доставили артиллерию в так называемую серую зону, вплотную к российским позициям. Тяжелые 152-мм пушки перебрасывали на диверсионном рейде в непосредственной близости к врагу.

«Это была дерзкая операция. По сути, в нескольких километрах от врага ребята готовили позиции для работы нашей артиллерии», — отметил глава СБУ.

Благодаря успешной артиллерийской отработке командный пункт захватчиков был уничтожен.

Спецоперация была реализована СБУ во взаимодействии с 44-й артиллерийской бригадой ОК «Захід» ВСУ.

Как отметил Василий Малюк, после этой операции ЦСО «А» и 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ вместе с Силами обороны продолжили вносить свой вклад в освобождение Киевщины: минировали логистические артерии, взрывали мосты и уничтожали российскую технику и оккупантов.

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