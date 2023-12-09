Кандидат из холодильника Игорь Эйдман

9.12.2023, 8:47

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Замороженная мумия, не приходя в сознание, цепляется деревянными руками за власть.

Путин, не приходя в сознание, в состоянии глубокой заморозки объявил о своем участии в президентских выборах. Противостояние между телевизором и холодильником в России закончилось. Теперь у них союз. Телевизор агитирует за холодильник, точнее, за его содержимое. Телевизор сохраняет Путина политически, а холодильник - физически.

Я, конечно, не верю в сказки профессора Соловья про то, что Путин умер и лежит в холодильнике. Но как метафора - это очень точно. Путин давно стал мумией у власти, политическим трупом, который разложился и смердит. Пропаганда пытается скрыть это гниение, запихнув подгнившего диктатора в виртуальный холодильник. Но гнилостный запах все равно плотно повис над Россией.

Путин всегда оставался преступником, но вначале правления он был живым человеком, готовым реагировать на меняющуюся реальность. Теперь он - мертвая статичная самопародия, способная только на механические самоповторы самочепухи. Он лишен энергии жизни, правит по инерции и не готов ни на, что кроме стандартного набора злодейств. Замороженная мумия деревянными руками цепляется за власть.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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