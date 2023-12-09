«Толпой пойдем в сторону России»: в армии РФ назревает масштабный бунт

«Толпой пойдем в сторону России»: в армии РФ назревает масштабный бунт2
- 9.12.2023, 8:53
- 3,264
Оккупант проговорился о том, что происходит в войсках.
Военный оккупационной армии России пожаловался, что командование не отпускает своих захватчиков в отпуск. Некоторые не покидали фронт с начала вторжения в Украину.
Из-за этого, как предположил россиянин, среди российских военных может назреть бунт и они «толпой пойдут в Россию». Об этом он рассказал своему бывшему товарищу по службе, который также приехал в Украины захватывать территории и совершать военные преступления. Перехват опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
Россиянин сказал, что находится в госпитале, где вместе с ним еще более 500 оккупантов. Он отметил, что некоторые из них не были в отпуске два года. Ему же посчастливилось «отдохнуть» из-за ранения.
«Второй год пошел! Я бы, если ранение не получил, так же там бы и сидел!» – сказал он.
«Годами в отпуске не бывали… Шестая армия тоже выпустила закон – нам ветеранки не выдавать, чтобы мы в отпуска не ходили. Я говорю, совсем ох*ели они, везде поджимают нас», – заявил оккупант.
По его словам, в отпуск ходят только контрактники.
«У нас только контрактники в отпуск ходят. Мы скоро реально толпой пойдем в сторону России. Мы и пешком пойдем – недалеко!» – рассказал российский военный.