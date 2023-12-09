Удары с флангов отрежут РФ от Крыма: на южном фронте назревает интересный момент 9.12.2023, 9:04

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Украинский генерал рассказал о новом этапе боевых действий.

На фоне новостей с фронта о тяжелых боях, о том, что продвижение Сил обороны практически остановилось, в сети начали обсуждать тему приближающегося перелома в войне в пользу России.

На самом деле это не так, и об этом говорят факты. Практически с 2014 года и по сей день враг не может решить задачу полной оккупации Луганской и Донецкой областей в их административных границах.

Он пытается захватить отдельные населенные пункты – Авдеевку, Купянск, – бросает туда последние резервы, но результата как не было, так и нет. Вражеские войска были вынуждены отойти от Купянска под Авдеевку, но и там перспективы захвата города неочевидны, несмотря на полуокружение, в котором оказалась группировка украинских войск.

Защитники Украины не оставляют главе Кремля Владимиру Путину шанса похвастаться взятием Авдеевки в новогоднем обращении к россиянам.

Такое мнение в эксклюзивном интервью (OBOZ.UA https://war.obozrevatel.com/putin-pustil-v-hod-poslednie-rezervyi-no-pereloma-v-ego-polzu-ne-budet-intervyu-s-generalom-malomuzhem.htm) высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Российский политик Альфред Кох обнародовал свои выводы в отношении войны в Украине. По его оценкам, ситуация на фронте за время, прошедшее после начала полномасштабного вторжения, изменилась не сильно, но везде не в пользу Украины. Он обратил внимание на неконструктивную позицию США в отношении военной помощи нашей стране и на другие неблагоприятные факторы. Он делает вывод о том, что негативный перелом в войне близок. Считаете ли вы, что сегодня действительно есть такая опасность?

– В первую очередь, я хочу поздравить с праздником всех наших военнослужащих, наших защитников, пожелать больших успехов и побед и, конечно же, чтобы все были живы и имели хорошие перспективы во имя нашего независимого государства Украины.

Я читаю и Коха, и других экспертов, которые считают, что война переходит в затяжную фазу и может иметь негативные сценарии для Украины. Но думаю, что в данной ситуации это навеяно тем, что фронт не имеет большой динамики, нет прорывных действий армий Украины, хотя мы и продвигаемся на юге. Тем не менее, тяжелые бои на востоке подталкивают экспертов к мысли о том, что возможен перелом в войне в пользу РФ.

Но я с этим принципиально не согласен. Действительно, Россия пытается задействовать последние системные резервы для решения тактических задач – это захват Донецкой и Луганской областей.

– Каковы шансы врага решить эту задачу?

– Чтобы провести такую операцию, нужны очень мощные силы и средства. Сразу захватить все территории невозможно. Враг концентрируется на ряде направлений – Купянск, Сватово, Кременная, при этом Бахмут и Авдеевка являются для него приоритетом.

Противнику необходимо продемонстрировать, что контрнаступление Украины провалилось. И эту мысль Кремль пытается донести до всех в мире. Но необходимо доказать, что они имеют приоритет и перспективы побед. Поэтому и ставится задача захвата отдельных населенных пунктов.

Например, долгое время, порядка трех месяце, оккупанты пытаются захватить Купянск, но эта операция фактически провалилась. Сюда были брошены около 110 тысяч личного состава, первая танковая армия, кантемировская дивизия, множество спецназа и наемников, но продвинувшись на несколько километров, они были вынуждены отойти под ударами наших войск. И сейчас глобальных перспектив захватить там что-то нет.

Поэтому противник перенаправил основные силы и средства на Авдеевку.

– Каков ваш прогноз в отношении Авдеевки? Ситуация там достаточно сложная…

– Это главный удар, который контролирует лично Путин, потому что к концу года нужно показать, что что-то захвачено. Выбрали Авдеевку, так как считают, что ее можно окружить, захватить и одновременно снизить угрозу для самого Донецка.

Сюда бросается немеряное количество войск, артиллерийских и ракетных систем, задействованы авиация, техника, беспилотники, силы спецопераций, ЧВК, в том числе «вагнеровцы» в составе тех или иных подразделений, чтобы все-таки сломить наших защитников и войти в город. Но это достаточно мощный укрепрайон. Поэтому захватить Авдеевку до 14 декабря (14 декабря в России пройдет прямая линия с Путиным, – Ред.) или до 1 января 2024 года практически невозможно.

К чести наших защитников, все атаки врага они отбивают. Буквально 5 декабря они успешно провели две контратаки. Да, это небольшие успехи, но они показали, что мы способны отбрасывать врага с первых эшелонов его обороны.

Кроме того, мы имеем мощные позиции в плане защитных возможностей. Это сама Авдеевка как инфраструктура, это коксохимический комбинат, который является мощным укрепрайоном и частично промзона, которая сама по себе является естественным опорным пунктом. Поэтому враг не может просто проходить такие препятствия, даже если имеет кратное преимущество.

Одновременно Силы обороны проводят фланговые удары и, возможно, тыловые, чтобы деблокировать Авдеевку. Я общаюсь с нашими защитниками на этом участке фронта, они говорят: мы Авдеевку к Новому году не сдадим.

– Каковы перспективы освободить Бахмут?

– Что касается Бахмута, то, если он будет освобожден, это станет огромным политическим провалом для Путина. Поэтому он прикрывает это направление чем может, пытается продвигаться в направлении Клещиевки и Андреевки, чтобы наши Силы обороны не имели здесь господствующих позиций. Сейчас там идет жесточайшая борьба с переменным успехом.

Да, враг продвигается на несколько десятков, сотни метров. Но это не критические успехи в войне. Могут быть и маневры украинских войск, и контратаки. Поэтому судить о всей модели фронта невозможно.

Если мы говорим о широком формате, то война стала более позиционной. Но я считаю, что это временное явление. На востоке мы держим удары, но врагу не по зубам активно наступать и держать позиции на фронте протяженностью 1400 километров. В любом случае мы движемся по югу и в направлении Мелитополя.

Украинская морская пехота уже активно работает на Херсонском направлении, а это возможность перекрытия логистических путей из Крыма и ударов с фланга по херсонской или запорожской группировке. В перспективе ближайших трех-пяти месяцев здесь может быть развернут театр боевых действий по освобождению юга.

Таким образом, мы имеем южные перспективы. Возможно, также и восточные, которые пока не расшифровываются. Могут быть проведены стратегические наступательные операции зимой-весной следующего года – с учетом того, что мы готовим новые силы и средства, включая как помощь союзников, так и развитие собственного производства, в том числе дронов, ракет, боеприпасов. Ряд стран, например, США, начинают закупать боеприпасы для Украины во многих странах мира, а это очень большой рынок.

Если в ближайшие недели и месяцы мы сломаем перспективу врага под Авдеевкой, в Бахмуте, в Креминной и Сватовом, это будет первым провалом Путина, поскольку он не сможет выполнить свои предвыборные обещания. А наши мощные действия в перспективе сломают всю стратегию путинской агрессии. Конечно же, это очень слабит режим в РФ.

Я знаю, что среди различных категорий россиян накопилась очень большая усталость. Но эти люди пока что пассивны. Когда будут активны? Когда будут решающие победы ВСУ на фронте.

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