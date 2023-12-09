Шейхи уже хихикают
- Александр Невзоров
- 9.12.2023, 9:14
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Из-за стыда на ринг выпустили Захарову.
Конечно, год карабкаться на угольную кучу №2 под Авдеевкой — уже острочертело.
Следует понимать, что вместе с зэками и окопными орками на эту кучу мысленно карабкается и вся Россия. Но куча №2, для великой державы пока остается недостижимой высотой.
Надо чем-то утешить и обклеить пластырями народное самолюбие.
Куча №2 — это ведь даже не боевая рана.
Это фингал.
Он только чуть рассосется, как ВСУ нахальным танковым апперкотом снова ставят его на державную рожу.
А бывшей империи СССР негоже шляться с таким украшением на роже. Стыдуха. Шейхи хихикают.
Кремль решил, что пара-тройка сочных угроз Западу освежит физиономию страны.
Прошла отмашка: «выпускайте Берлагу!»
И Генеральная Шмара МИД (Мария Захарова — ред.) огласила список очередных страшных угроз НАТО.
Александр Невзоров, t.me