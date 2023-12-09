«Странно не пойти, когда там друзья»: почти все дети политиков Израиля воюют против ХАМАС 9.12.2023, 9:33

2,106

Некоторые уже стали героями.

В ходе боев с террористами ХАМАС в Секторе Газа погиб сын бывшего начальника Генерального штаба ЦАХАЛ и нынешнего министра в правительстве Гади Айзенкота – Галь Айзенкот. Он был резервистом.

Главный редактор портала «Детали» (Израиль) Эмиль Шлеймович рассказал «24 Каналу», почему в Израиле дети чиновников идут на войну.

Министр Гади Айзенкот узнал о гибели сына во время посещения Южного командования израильских войск. Известно, что 25-летний Галь Айзенкот погиб в результате взрыва в одном из тоннелей в лагере беженцев на севере Сектора Газа.

Он служил военным парамедиком в 699-м батальоне 551-й резервной бригады специального назначения.

«Пока нет подробностей гибели старшего сержанта и на них не сосредотачиваются. Сегодня (8 декабря. - Ред.) Галя Айзенкота похоронили. К сожалению, ежедневно есть потери», - сказал Шлеймович.

В Израиле почти все дети чиновников, политиков, военных наравне с другими гражданами воюют, защищая родную землю.

«Почти все, но все равно есть исключения. Например, младший сын премьер-министра Беньямина Нетаньяху в армии не служит. В последнее время он вообще находился в США и в Израиль вернулся недавно, но это исключение», – отметил главный редактор портала «Детали».

По его словам, у Израиля нет разницы между сыном богатого или бедного человека, дочерью генерала или крупного бизнесмена. В частности, в обиходе, ведь люди носят одинаковую одежду, ездят на одинаковых машинах и т.д.

«Когда начинается война, дети высокопоставленных чиновников сами идут, потому что это общее положение, которое не регламентируется законом. Им странно не пойти, когда там их друзья. Несмотря на то, что в Израиле есть коррупция и проблемы, не возникает вопроса, почему мы должны идти воевать. У нас нет выбора и другой страны»,– добавил Шлеймович.

Израильтяне с момента основания государства в течение 75 лет находятся в постоянной войне. В этой среде вырастает такая мораль и для всех она одинакова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».