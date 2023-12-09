«Странно не пойти, когда там друзья»: почти все дети политиков Израиля воюют против ХАМАС
- 9.12.2023, 9:33
- 2,106
Некоторые уже стали героями.
В ходе боев с террористами ХАМАС в Секторе Газа погиб сын бывшего начальника Генерального штаба ЦАХАЛ и нынешнего министра в правительстве Гади Айзенкота – Галь Айзенкот. Он был резервистом.
Главный редактор портала «Детали» (Израиль) Эмиль Шлеймович рассказал «24 Каналу», почему в Израиле дети чиновников идут на войну.
Министр Гади Айзенкот узнал о гибели сына во время посещения Южного командования израильских войск. Известно, что 25-летний Галь Айзенкот погиб в результате взрыва в одном из тоннелей в лагере беженцев на севере Сектора Газа.
Он служил военным парамедиком в 699-м батальоне 551-й резервной бригады специального назначения.
«Пока нет подробностей гибели старшего сержанта и на них не сосредотачиваются. Сегодня (8 декабря. - Ред.) Галя Айзенкота похоронили. К сожалению, ежедневно есть потери», - сказал Шлеймович.
В Израиле почти все дети чиновников, политиков, военных наравне с другими гражданами воюют, защищая родную землю.
«Почти все, но все равно есть исключения. Например, младший сын премьер-министра Беньямина Нетаньяху в армии не служит. В последнее время он вообще находился в США и в Израиль вернулся недавно, но это исключение», – отметил главный редактор портала «Детали».
По его словам, у Израиля нет разницы между сыном богатого или бедного человека, дочерью генерала или крупного бизнесмена. В частности, в обиходе, ведь люди носят одинаковую одежду, ездят на одинаковых машинах и т.д.
«Когда начинается война, дети высокопоставленных чиновников сами идут, потому что это общее положение, которое не регламентируется законом. Им странно не пойти, когда там их друзья. Несмотря на то, что в Израиле есть коррупция и проблемы, не возникает вопроса, почему мы должны идти воевать. У нас нет выбора и другой страны»,– добавил Шлеймович.
Израильтяне с момента основания государства в течение 75 лет находятся в постоянной войне. В этой среде вырастает такая мораль и для всех она одинакова.