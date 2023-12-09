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Сгорела елка: стали известны детали пожара в ресторане в центре Минска

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  • 9.12.2023, 10:17
  • 2,318
Сгорела елка: стали известны детали пожара в ресторане в центре Минска

В момент ЧП в заведении находилось около 30 человек.

Ночью в ресторане по улице Интернациональной в Минске загорелась новогодняя елка.

Как сообщили в МЧС, инцидент произошел около 2:10.

Причиной пожара стало нарушение правил использования пиротехники. В момент пожара в заведении находилось около 30 человек. Они самостоятельно вышли на улицу. Горение продолжалось около минуты. В результате огнем закопчен потолок и предметы интерьера.

Подразделения МЧС не привлекались.

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