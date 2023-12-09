Сгорела елка: стали известны детали пожара в ресторане в центре Минска

Сгорела елка: стали известны детали пожара в ресторане в центре Минска1
- 9.12.2023, 10:17
- 2,318
В момент ЧП в заведении находилось около 30 человек.
Ночью в ресторане по улице Интернациональной в Минске загорелась новогодняя елка.
Как сообщили в МЧС, инцидент произошел около 2:10.
Причиной пожара стало нарушение правил использования пиротехники. В момент пожара в заведении находилось около 30 человек. Они самостоятельно вышли на улицу. Горение продолжалось около минуты. В результате огнем закопчен потолок и предметы интерьера.
Подразделения МЧС не привлекались.