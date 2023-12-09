Перед Симоньян закрыли калитку 1 Анатолии Несмиян

9.12.2023, 10:24

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На исторической родине не выдержали.

Строго говоря, хотя Симоньян этническая армянка, но запрет ей (если он на самом деле существует, а то ведь для красного словца и не то можно сказать), в общем, запрет касается российской гражданки Симоньян.

А кто она там по происхождению — вопрос в данном случае вторичный. Она ведь не гаплогруппу на погранпереходе предъявлять будет, а паспорт.

Но тут возникает другой вопрос: это ж с какой ненавистью нужно относиться к своей исторической родине, чтобы там не выдержали и закрыли перед тобой калитку.

Анатолии Несмиян, t.me

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