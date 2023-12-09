Окружен врачами и впадает в ступор: новые факты о здоровье Путина 9.12.2023, 10:39

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Журналисты проанализировали публичное поведение главы Кремля.

Российский президент Владимир Путин «очень устал от собственного народа» и не часто бывает на людях.

Российские журналисты издания «Проект» проанализировали появление главы Кремля и его странное поведение на некоторых общественных мероприятиях.

Также с российским диктатором рядом ходят охранники, врачи и носители «ядерного чемодана». По данным журналистов, именно они проводят больше времени с Путиным.

Возле Путина ходят врачи

Журналисты написали, что постоянными спутниками Владимира Путина являются врачи. Они ведь постоянно летали с ним. Так, на фото апреля 2019 года во время встречи Путина с Ким Чен Ином его сопровождали по меньшей мере несколько врачей. На одной из фотографий они видны. В частности, говорится о:

лоре Игоре Есакове (1 на фото)

онкологе Евгение Селиванове (3),

неврологе Романе Ротанковом (4).

Вторым на фото является хранитель «ядерного чемодана» Дмитрий Шумейко.

Диктатор жив, однако устал

Журналисты рассказали, что Путин собирается идти на новые выборы очень уставшим. Также он странно себя ведет. В течение 2023 года диктатор публично находился на людях только 147 дней.

«Остальное время он не уезжал за пределы своих резиденций, а на встречи к нему не приглашали ни журналистов, ни кого-либо, кроме приближенных чиновников и лояльных политиков», – пишет издание.

Журналисты отмечают, что Владимир Путин провел на людях менее 5 месяцев из 12. Меньше всего он был виден в январе – только 7 дней.

Владимир Путин дежурит свои исчезновения в невероятной публичной активности. В частности, он 28 сентября провел сразу четыре важных публичных мероприятия, но шесть предыдущих дней – его не видел никто, кроме приближенных. Еще 29 сентября Путин также был на публике, однако четыре следующих дня (до 3 октября) его снова никто не видел.

Кроме того, Путин ведет себя по-разному: однажды «уходит в народ», другой раз – пытается дистанцироваться. Так, в 43% случаев диктатор держит дистанцию. В частности, он:

на многих публичных мероприятиях находится фактически за забором от других. Такая ситуация была на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года;

на улице собеседники Путина стоят от него на расстоянии более 10 метров – за специально нарисованной красной чертой.

Общается издалека и ведет себя странно

Владимир Путин с начала карантина не часто шел к людям. Но после мятежа Евгения Пригожина пошел к народу.

«Но каждый раз было понятно, что президент делает только вынужденное исключение – совершив одиночный выход в люди, он сразу от всех прятался»,

– написало издание.

Кроме того, люди верят в существование двойника Путина. Так, 5 апреля 2023 года в Кремле произошел конфуз, когда проходила церемония вручения верительных грамот иностранных послов. Там Путин упал в ступор. Ведь, выступив с речью, некоторое время не мог понять, будут ли послы к нему подходить и вручать те же верительные грамоты.

«От растерянности он явно не знал, что делать, и потому удивленно перебирал бумажки. Прийти на помощь президенту было некому – он стоял в одиночестве с одной стороны просторного Александровского зала Кремля, а послы вместе с главой МИД Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым – с другой. В отчаянии глава государства попытался тихо позвать Лаврова на помощь. Но, чтобы министр его услышал, понадобился микрофон. Поэтому все услышали президентский вопрос: «Все?». Получив от министра кивок, президент объявил о досрочном окончании мероприятия», – вспомнили журналисты.

Следует заметить, что в конце октября политолог Валерий Соловей и связанный с ним телеграм-канал написал, что якобы Путин умер, а его труп поместили в «морозильную камеру». Кроме того, вместо настоящего главы Кремля у людей выходит двойник.

«Поэтому история о труппе в холодильнике вызывала в соцсетях преимущественно насмешки. Зато в существование у главы государства двойника верят многие», – заверило издание.

Журналисты добавили, что Путин в начале третьего десятилетия во главе России сильно устал от своего народа. Настолько, что начал заниматься публичной работой, то есть своей основной деятельностью, только в случае особой необходимости.

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