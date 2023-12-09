Можно ли в Беларуси пить алкоголь в машине с включенным двигателем 9.12.2023, 11:01

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В ГАИ ответили.

Зимой то и дело растет количество желающих выпить напитки покрепче «для согрева». Когда все места в баре заняты, а дома по разным причинам не вариант, автолюбителям остается использовать в этих целях своих железных коней.

Но можно ли выпить в собственной машине и при этом не заработать штраф? Пояснения нашли в Instagram Управления ГАИ Могилевской области.

Вас не признают нарушителем, если будете распивать алкоголь в машине с работающим двигателем, печкой или магнитолой. Важно: транспорт в этот момент должен стоять на месте и не двигаться.

Инспекторы также напоминают, что после выпитой порции алкоголя многим часто хочется продолжения. Поехать в ближайший магазин – звучит удобно. Однако при малейшем движении авто будьте готовы ответить по всей строгости закона.

Немалое количество водителей за такой соблазн уже поплатилось.

Суровое наказание

За пьяную езду в Беларуси предусмотрены серьезные меры наказания. Среди прочего, штрафы в размере от 100 до 200 базовых величин (Br3700-7400) с лишением водительского удостоверения на срок от трех до пяти лет в зависимости от степени опьянения.

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