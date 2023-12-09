В Вашингтоне поиздевались над Путиным 9.12.2023, 11:12

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Белый дом саркастически отреагировал на старт «избирательной кампании» в РФ.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби саркастически отреагировал на объявление главы Кремля Владимира Путина о своей кандидатуре на выборах президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года.

Об этом шла речь на брифинге Белого дома.

Журналисты спросили Кирби, как он может прокомментировать «переизбрание» Путина, на что он шутливо сравнил предстоящие выборы в РФ с конными скачками.

«Что ж, это будет большая гонка, не так ли? Это все, что я могу сказать по этому поводу», — ответил представитель администрации президента США.

8 декабря Путин объявил о своем участии в выборах президента России в 2024 году.

Это уже будет пятым сроком, на который будет баллотироваться кремлевский диктатор.

Сообщается, что стать кандидатом на пост президента Путина «попросил» российский боевик Артем Жога.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия РФ утвердила даты проведения выборов, которые впервые продлятся целых три дня — с 15 по 17 марта 2024 года.

Путин занимает пост президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен диктатора Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний срок Леонида Брежнева: с 2000-го по 2008-й, а затем с 2012 года и до сих пор.

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