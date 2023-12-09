«Куда ни ткешь, везде Сережа и Коля»
- 9.12.2023, 11:21
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Начинавший в Беларуси артист потроллил Баскова.
На шоу «Дуэты» начинавший в Беларуси свою карьеру российский артист Юрий Антонов признался, чем заменил просмотр и прослушивание теле- и радиоэфира.
- Признаюсь: я эфир практически не слушаю. Во всяком случае, музыкальный. И как-то у меня больше интересны пенье птиц, шелест листвы.
- Но мы вам все записи пришлем, - пошутил было ведущий «Дуэтов» Сергей Лазарев.
- Я вас знаю так хорошо! – как ни в чем и бывало продолжил Антонов. – Куда ни ткешь, везде Сережа и Коля, - слова артиста сорвали овацию.
- Для нас это комплимент. Вы ничего не смотрите, но когда вы ткнете куда-то, там – мы! - неудачно попытался «отшутиться» участвовавший в передаче певец-путинист Николай Басков.