Оккупанты выследили и пытались уничтожить украинский HIMARS, но потерпели фиаско

Оккупанты выследили и пытались уничтожить украинский HIMARS, но потерпели фиаско4
- 9.12.2023, 11:40
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Эпичное видео.
Российские оккупанты выследили украинский HIMARS. Захватчики пытались его уничтожить, однако потерпели неудачу.
Видео с безуспешными попытками оккупантов попасть по HIMARS показало издание «Военный Курьер». А в «Третьей силе» констатировали, что препятствием к осуществлению намерений россиян стала нехватка высокоточного вооружения у российской армии.
«Россияне выследили и пыталась уничтожить украинский HIMARS. Безуспешно», – отметили в «Военном Курьере», опубликовав соответствующее видео.
На кадрах видно, как HIMARS на одном из направлений фронта отрабатывает по определенным целям. Завершив работу, реактивная артиллерийская система уходит с позиции.
В момент, пока HIMARS несется по полевым дорогам, в него пытаются попасть российские захватчики. Однако огромное количество израсходованных боеприпасов не помогло россиянам достичь желаемого.
«Даже при наличии средств воздушной разведки и неограниченного количества БК враг не способен достичь цели из-за нехватки высокоточного вооружения», – отметили после просмотра видео в Telegram-канале «Третья сила».