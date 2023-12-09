Рейс «Белавиа» из Москвы внезапно задержали 9.12.2023, 12:17

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В чем причина?

В московских аэропортах задерживаются или отменяются уже более 30 рейсов. Вероятная причина — морозы в Москве и Московской области. Сегодня столбик термометра там опускался до — 20 °C Среди задержанных и рейс из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Минск авиакомпании «Белавиа».

Как следует из информации онлайн-табло Национального аэропорта, изначально самолет должен был прилететь в 11.30, заметила БелТА. Однако сейчас временем прилета значится 13.00.

Как сообщает агентство, в московских аэропортах задерживаются или отменяются более 30 рейсов. По данным на 8.55 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево задержаны 9 рейсов, в Домодедово — 15, во Внуково — 8.

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