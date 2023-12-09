Какие цвета в одежде чаще всего выбирают белорусы? 2 9.12.2023, 13:09

Мужчины оказались солидарными с женщинами только в двух предпочтениях.

Сайт «Куфар» провел анализ запросов белорусов и белорусок относительно цвета при покупке одежды.

В то время, как цветом 2023 года был микс малинового и ярко красного, а для 2024 года институт цвета Pantone выбрал Peach Fuzz или нежно-персиковый, белорусы продолжают отдавать предпочтение черному и белому.

Об этом свидетельствует анализ запросов на «Куфаре». Всего было обработано свыше 9 миллионов запросов. Из них на мужчин приходится каждый третий.

В палитре для выбора одежды на сайте присутствуют одиннадцать цветов. Помимо классических черного и белого, и таких понятных как серый, коричневый, синий, голубой, зеленый, красный, можно выбрать бежевый, розовый и хаки.

Как показал анализ, в тройку любимых цветов для женщин вошли черный, белый и бежевый. Мужчины оказались солидарными с женщинами только в первых двух цветах. На третьем месте у них оказался синий. У женщин он только на шестом месте.

Представители обоих полов оказались солидарными и в выборе цвета, который занял четвертое место. Им стал серый.

Но нельзя сказать, что мужчины остаются консервативными. Бежевый цвет у них оказался на пятом месте и обошел по популярности хаки (шестое место). Голубой, коричневый и зеленый цвета у мужчин пользовались одинаковой популярностью. А вот реже всего сильная половина выбирала красный и розовый цвета.

Женщины традиционно проявили симпатию к более пастельной гамме цветов, отдав больше симпатии голубому, серому и розовому.

Красный цвет у женщин, как и у мужчин, оказался на предпоследнем месте. Ну а на последнем традиционно «мужской» цвет — хаки.

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