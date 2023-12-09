«Прямо в морду»: дерзкий украинский морпех перехватил у дрона добычу в виде российской БМП
- 9.12.2023, 13:14
- 1,862
Остросюжетный момент боя в районе Крынок показали на видео.
В соцсетях появилось видео, как невероятно дерзкий украинский боец перехватывает у дрона-камикадзе ВСУ добычу в виде российской БМП.
Соответствующими кадрами поделился у себя в Telegram-канале командир подразделения аэроразведки «Птахи Мадьяра» Роберт Бровди.
По его словам, пока их беспилотник летел к своей цели в районе села Крынки на левом берегу Херсонской области, откуда-то появился морпех, который сжег вражескую БМП вместе с экипажем.
Krynky— PS01 (@PStyle0ne1) December 8, 2023
The entire forest and roads are already clogged with destroyed Russian equipment. pic.twitter.com/GMCLSCLcU4
«Немедленно поднимаем FPV, но не успеваем. Сейчас увидите почему. Короче, выходит славный воин-морпех с ПТУРом в руках против той «бэхи» и ган*ошит ее прямо в морду», — прокомментировал Бровди, уничтожение бронетехники противника.