«Прямо в морду»: дерзкий украинский морпех перехватил у дрона добычу в виде российской БМП 9.12.2023, 13:14

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Остросюжетный момент боя в районе Крынок показали на видео.

В соцсетях появилось видео, как невероятно дерзкий украинский боец перехватывает у дрона-камикадзе ВСУ добычу в виде российской БМП.

Соответствующими кадрами поделился у себя в Telegram-канале командир подразделения аэроразведки «Птахи Мадьяра» Роберт Бровди.

По его словам, пока их беспилотник летел к своей цели в районе села Крынки на левом берегу Херсонской области, откуда-то появился морпех, который сжег вражескую БМП вместе с экипажем.

Krynky



The entire forest and roads are already clogged with destroyed Russian equipment. pic.twitter.com/GMCLSCLcU4 — PS01 (@PStyle0ne1) December 8, 2023

«Немедленно поднимаем FPV, но не успеваем. Сейчас увидите почему. Короче, выходит славный воин-морпех с ПТУРом в руках против той «бэхи» и ган*ошит ее прямо в морду», — прокомментировал Бровди, уничтожение бронетехники противника.

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