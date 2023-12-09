Белоруска купила билеты на аншлаговый концерт в «Минск-Арене» — и пожалела 1 9.12.2023, 13:20

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Ажиотажем воспользовался 18-летний студент из Борисова.

Еще в сентябре жительница Логойска очень хотела попасть на концерт в «Минск-Арену» в декабре, но все билеты уже раскупили, пишет Onliner.

Она нашла объявление о продаже с рук, списалась с продавцом и решила купить квиток. Но позже разочаровалась.

Девушка перевела 140 рублей на карточку продавца. Тот в ответ выслал ей документ. Однако у покупательницы он вызвал подозрения. Девушка связалась с официальной площадкой по продаже билетов. И оказалось, что билет фальшивый — его сделал на компьютере сам продавец. Им оказался 18-летний студент колледжа из Борисова. Он успел продать несколько фальшивых билетов.

Что это за концерт, милиция не уточняет. Известно лишь, что он должен пройти в декабре и билеты на него проданы были еще в сентябре. Не исключено, что речь идет об одном из концертов российской певицы с украинскими корнями Анны Асти. Напомним, она выступала в «Минск-Арене» 6,7 и 8 декабре. На все три концерта были аншлаги.

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