Для лукашистов в Гомельской области покупают кресло «Бюрократ», способное выдержать 181 кг 5 9.12.2023, 13:33

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Название и характеристики мебели говорят сами за себя.

Комитет идеологической работы и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета покупает офисные кресла для руководства. Покупка производится за счет средств областного бюджета по процедуре закупки из одного источника, в связи с чем сейчас можно узнать какие кресла будут приобретены, сообщает «Флагшток».

В комплект закупки входит кресло руководителя «Бюрократ T-9950 Leather» стоимостью 970 рублей. Кресло российского производства выполнено из натуральной кожи, что придает ему престижный вид. Кресло способно выдерживать нагрузку до 181 килограмма, в связи с чем подходит для руководителей разного телосложения.

В комплект также входит 4 кресла «Metta Samurai Comfort-1.01». Эти российские модели также позиционируются как мебель для руководителей. Покупается кресло стоимостью 955 рублей, которое выполнено из искусственной кожи. Его отличительной особенностью является возможность раскачивания сидящего. Кроме того кресло способно выдерживать нагрузку до 150 килограмм, в результате чего данная модель пользуется популярностью у руководителей крупного телосложения.

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