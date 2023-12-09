Бухта Новороссийска горит после взрывов и стрельбы
- 9.12.2023, 14:42
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Недавно туда были эвакуированы корабли Черноморского флота РФ.
Жители Новороссийска Краснодарского края РФ пожаловались на звуки взрывов днем 9 декабря. После них начались автоматные очереди, а на берегу Новороссийской бухты россияне заметили пожар.
Местные власти уверяют, что напугавшие жителей Новороссийска звуки якобы «связаны с учениями».
Подробности сообщает российское издание ASTRA.
«Около 11:55 были слышны взрывы, примерно к 12:20 они прекратились, но начались автоматные очереди, а теперь на противоположном берегу бухты что-то очень похожее на пожар. Пожар только разгорается», — процитировали журналисты слова жителя Новороссийска.
Огонь, замеченный местными, они сняли на видео.
При этом власти уверяют, что «ничего такого в Новороссийске не произошло».
«С 11:00 до 13:00 стрельбы у НВМБ (Новороссийская военно-морская база) будут проводиться каждую субботу», — заявил местным СМИ руководитель Управления ГО и ЧС Новороссийска Игорь Васильев.
Как уточняют журналисты, заранее жителей города об «учениях» не предупреждали.
Напомним, что после ударов морских дронов ВСУ по Севастополю Россия перебросила корабли Черноморского флота в Новороссийск.