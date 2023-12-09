«В основном приходится творить после 10 вечера, когда домашние укладываются» 9.12.2023, 15:13

Белоруска создает уникальные куклы, которые покупают в Америке и Кувейте.

В Вилейке открылась выставка авторских кукол ручной работы «Счастье в кармане» Екатерины Камельчик. Работы художницы из Молодечно можно будет увидеть до 14 января.

В интервью Kraj.by молодечненка рассказала, как куклоделие появилось в ее жизни и почему у ее кукол так много поклонников по всему миру.

Екатерина Камельчик — преподаватель гимназии-колледжа искусств в Молодечно. Несмотря на то, что на счету художницы-педагога уже 5 персональных выставок, в Вилейке она показывает свои работы впервые. Интересно, что именно творчество коллеги, уроженки Вилейки, вдохновило Екатерину заняться куклоделием.

— Анна Балаш — известная в кругах художников кукольница — сейчас работает в Минске, но родилась в Вилейке. Когда я совершенно случайно увидела в каком-то чужом доме ее куклу, именно тогда у меня впервые появился интерес к куклоделию, — поделилась Екатерина Камельчик.

Свою первую куклу Екатерина создала больше 10 лет назад.

— Первые пробы именно техники лепки лица, ручек были, наверное 2006-2007 годах. А уже то, что можно было уже назвать куклой, появилось в 2008 году, — вспоминает она.

Сегодня куклы молодечненки хранятся в коллекциях по всему миру. США, Кувейт, Германия, Польша, Россия и, конечно, Беларусь — и это список стран, где живут поклонники творчества Екатерины Камельчик. Кстати, по словам художницы, на международном рынке уникальная ручная работа ценится на порядок выше, а иностранцы при покупке авторской куклы расстаются с деньгами легче.

— Чаще всего за границу работы попадают через знакомых. Они спрашивают, делаю ли я под заказ куклы, а потом обсуждается тематика, либо клиенты по фотографиям заказывают уже конкретную куклу. В Беларуси продаю куклы дешевле, чем за границу. Я понимаю, если буду ставить здесь большую цену, то у меня меньше шансов ее продать, — честно говорит Екатерина.— Но для меня это не способ заработка. Это выражение моих эмоциональных ощущений, внутреннего мира.

Куклоделие — это кропотливая работа, требующая не только мастерства, но терпения, времени. Каждая кукла индивидуальна, у художницы нет никаких заранее заготовленных шаблонов.

Каркас делается из проволоки, на него наращивается объем и только потом из паперклея создаются все твердые элементы — ручки, ножки, лицо. На создание куклы у Екатерины иногда уходит целый месяц.

— Конечно, если бы была возможность творить, не вставая со стула, можно было бы и за недели две управиться. Но так как приходится ждать, пока некоторые слои высохнут, времени уходит больше. В целом — до месяца.

На вопрос, как среди суеты рабочих будней и семейной жизни найти время на творчество, Екатерина с улыбкой отвечает:

— В основном приходится творить после 10 вечера, когда домашние укладываются. По ночам кошки не спят.

Увидеть работы Екатерины Камельчик можно в Вилейской центральной районной библиотеке имени Анны Новик до 14 января 2024 года.

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