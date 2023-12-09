КНДР массово поставляет российским оккупантам бракованные снаряды 4 9.12.2023, 15:34

5,988

На практике это привело к целой лавине последствий.

Российские захватчики жалуются на систематический массовый брак в артиллерийских снарядах из Северной Кореи, пишет Defence Express.

Как отмечает издание, в одном из профильных «военкоровских» российских Telegram-каналов появились фото и сообщение «исследования» северокорейских зарядов к 152-мм снарядам.

Отмечается, что к такому «исследованию» российских артиллеристов побудил «систематический разлет по дальности» снарядов из КНДР.

Результат показал, что в случайно отобранных боеприпасах с одинаковой маркировкой используются разные порохи, а связи пороха имеют разный вес.

«Кроме того, не во всех снарядах находится так называемый размеднитель - свинцовая проволока, которая предназначена для уменьшения замеднения канала ствола из-за использования снарядов с медным ведущим пояском. Также некоторых имели следы вскрытия герметичных крышек», - пишет издание.

И при этом такой перечень замечен только в пяти снарядах, то есть довольно малой выборке, что свидетельствует о тотальной систематической нехватке самих боеприпасов. А на практике это приводит к целой лавине последствий.

«Неравномерный разлет снарядов означает уменьшение точности огня, что приводит к увеличению расхода боеприпасов на одну типичную задачу. Больший расход означает большее время на его выполнение, что в условиях контрбатарейной борьбы приводит к большим потерям. Преодолеть это возможно уменьшением дальности огня, но это приводит к еще большим потерям», - отмечают эксперты Defence Express.

Кроме того, больший расход боеприпасов активнее уменьшает ресурс пушек, что приводит к еще большему расходу боеприпасов из-за их большего разлета.

«В конце концов на это накладывается банальная неукладка в заряды свинцовой проволоки северокорейскими рабочими, что приводит к еще большему износу ствола. Причем по довольно банальной причине, которая знакома всем странам плановой экономики - «рабочие-несуны», которые воруют с завода все, что могут», - добавляют эксперты.

Также использование различных порохов можно объяснить тем, что КНДР находится в изоляции и где именно берутся компоненты для создания порохов и каково их реальное качество, возможно только представить.

«Конечно каждый такой боеприпас, даже бракованный, все равно представляет опасность. Но когда речь идет об артиллерии - это всегда о больших цифрах. Особенно, когда речь идет об условном миллионе боеприпасов из КНДР, выборочная проверка только зарядов пяти из которых показала очень много интересного, а кроме самого заряда есть еще снаряд и детонатор, к которым не меньшие требования по однотипному качеству», - подчеркивают эксперты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».