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Названы самые надежные и дешевые внедорожники «всех времен и народов»

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  • 9.12.2023, 15:44
  • 2,902
Названы самые надежные и дешевые внедорожники «всех времен и народов»

Эти модели проверены годами.

Если нужно купить хороший кроссовер или внедорожник дешево, придется обратиться к вторичному рынку. Там специалисты как раз определили лучшие б/у автомобили среди SUV с точки зрения надежности. Найдутся как компактные кроссоверы, так и крупные внедорожники.

Эти модели проверены годами и предлагают наиболее высокий уровень надежности. Список составили специалисты HotCars. Подборка несколько отличается от тех, что составляют европейские эксперты. Это демонстрирует отличие американских предпочтений.

Самые надежные б/у кроссоверы и внедорожники:

Lexus RX 2010;

Lexus GX 2018;

Toyota FJ Cruiser 2014;

Buick Envision 2018;

Chevrolet Equinox 2016;

Nissan Murano 2013;

Honda CR-V 2011;

Mercedes-Benz GLK 2014;

Lincoln MKX 2015;

Chevrolet Traverse 2015;

Subaru Forester 2008;

Toyota RAV4 2010;

GMC Terrain 2012;

Infiniti FX35 2007;

Cadillac XT5 2018.

На первое место поставили Lexus RX 2010 года выпуска. С высокой надежностью этой машины знакомы многие владельцы.

Последнюю позицию занимает Cadillac XT5 2018 года. Но кроссовер все равно очень хороший. С богатым оснащением, комфортной подвеской и не таким уж дорогим обслуживанием.

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