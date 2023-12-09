Названы самые надежные и дешевые внедорожники «всех времен и народов»3
- 9.12.2023, 15:44
- 2,902
Эти модели проверены годами.
Если нужно купить хороший кроссовер или внедорожник дешево, придется обратиться к вторичному рынку. Там специалисты как раз определили лучшие б/у автомобили среди SUV с точки зрения надежности. Найдутся как компактные кроссоверы, так и крупные внедорожники.
Эти модели проверены годами и предлагают наиболее высокий уровень надежности. Список составили специалисты HotCars. Подборка несколько отличается от тех, что составляют европейские эксперты. Это демонстрирует отличие американских предпочтений.
Самые надежные б/у кроссоверы и внедорожники:
Lexus RX 2010;
Lexus GX 2018;
Toyota FJ Cruiser 2014;
Buick Envision 2018;
Chevrolet Equinox 2016;
Nissan Murano 2013;
Honda CR-V 2011;
Mercedes-Benz GLK 2014;
Lincoln MKX 2015;
Chevrolet Traverse 2015;
Subaru Forester 2008;
Toyota RAV4 2010;
GMC Terrain 2012;
Infiniti FX35 2007;
Cadillac XT5 2018.
На первое место поставили Lexus RX 2010 года выпуска. С высокой надежностью этой машины знакомы многие владельцы.
Последнюю позицию занимает Cadillac XT5 2018 года. Но кроссовер все равно очень хороший. С богатым оснащением, комфортной подвеской и не таким уж дорогим обслуживанием.