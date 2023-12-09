Российский топ-пропагандист внезапно обрушился на Путина 3 9.12.2023, 15:48

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Главу Кремля обвинили в «большой ошибке».

Одиозный российский политолог Сергей Марков заявил, что диктатор РФ ошибся, когда в 2022 году развязал полномасштабную войну против Украины.

Громкое заявление он сделал на днях в эфире российского ресурса «Живой гвоздь», передает dialog.ua.

Ведущий спросил у Сергея Маркова, начал ли бы он «СВО», если бы смог вернуться в 2022 год.

«Я бы ее отменил. Думаю, практически любой отменил, наверное. Отменил бы! (...) Операция была не подготовлена. Идея была, чтобы не погибал никто… Он (Путин - ред.) тоже человек, у великих людей и ошибки большие, и жертвы большие, так бывает» - заявил кремлевский пропагандист.

Примечательно, что незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину этот же Марков убеждал россиян, что украинцы не будут сопротивляться агрессии, а война продлится всего несколько дней.

«Большая часть Вооруженных сил Украины перейдет на сторону России… Одесса, Харьков, Николаев, Запорожье, Херсон - там будут встречать русского солдата-освободителя с цветами, не говоря уже о Мариуполе, Славянске, Краматорске. У меня нет никаких сомнений», - говорил до войны Марков.

Однако, как только стал очевиден провал «спецоперации», политолог резко сменил риторику.

При этом показательно, что он все так же выступает за продолжение агрессии против Украины и убийства, несмотря на то что считает решение о начале «СВО» ошибкой.

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