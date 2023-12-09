Стали известны причины гибели 35-летнего фристайлиста Максима Густика 1 9.12.2023, 15:59

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В ГАИ раскрыли подробности.

35-летнего старшего тренера сборной Беларуси по фристайлу Максима Густика сбил на проспекте Пушкина сегодня ночью автомобиль, сообщает «Трибуна».

Об аварии в телеграм-канале ГАИ говорится следующее:

«Сегодня примерно в 1.30 33-летний водитель автомобиля «Skoda», двигаясь по проспекту Пушкина в направлении улицы Матусевича, совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте происшествия».

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