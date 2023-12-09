Украинские бойцы уничтожили колонну грузовиков РФ в Херсонской области 9.12.2023, 16:00

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Технику оккупантов атаковал рой дронов.

Бойцы Нацгвардии Украины уничтожили военные грузовики российских оккупантов в Херсонской области. Защитники Украины использовали дроны.

Об этом сообщает командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в Telegram.

На видео показана работа аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины.

Пивненко подчеркнул, что одним из важных направлений боевой работы украинских защитников на юге Украины остается уничтожение путей логистики, логистических хабов и транспорта войск РФ.

На опубликованных кадрах нацгвардейцы с помощью дронов уничтожили грузовики российских оккупантов на Херсонском направлении.

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