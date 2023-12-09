Юродивые 5 Александр Невзоров

9.12.2023, 16:05

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В России происходит нечто феерическое.

Русский народ готовится единогласно признать своим «царем и богом» умалишенного преступника в международном розыске, террориста, убившего сотни тысяч людей.

У Путина стойкий имидж вруна, вора и беспредельщика, сдвинутого на грабеже соседей и уничтожении собственного народа.

Но!

Чем наглее и больнее кремлевский людоед хлещет свой народец по мордасам - тем обожаемее становится.

Чем больше выпивает у него крови - тем больший вызывает восторг.

Идиоты на видео смекают, что завтра диктатор убьет и сожрет и их тоже. И их детей. И детей их детей.

Все уже сообразили, что «смерть» и «Путин» - синонимы. Но они счастливы.

Реальностью России стало глобальное, всенародное «садомазо».

Увы, это неоспоримая очевидность, честная характеристика, как «характера», так и «культурного кода» русских.

Понятно, что на видео - юродивые.

Но именно юродивые всегда были

ярчайшей частью «спектра народного». Вся прочая Россия - такие же «отряды Путина», только потусклее.

Да, «выборы» будут фальшивыми и станут еще одним преступлением кремлевского маньяка.

Но это не имеет никакого значения.

Не важно, как именно «выборы» произошли.

Важно - приняты их «результаты» народом, или нет.

А приняты они будут, как всегда - безропотно.

Александр Невзоров, t.me

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