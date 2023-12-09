Юродивые5
- Александр Невзоров
- 9.12.2023, 16:05
- 3,790
В России происходит нечто феерическое.
Русский народ готовится единогласно признать своим «царем и богом» умалишенного преступника в международном розыске, террориста, убившего сотни тысяч людей.
У Путина стойкий имидж вруна, вора и беспредельщика, сдвинутого на грабеже соседей и уничтожении собственного народа.
Но!
Чем наглее и больнее кремлевский людоед хлещет свой народец по мордасам - тем обожаемее становится.
Чем больше выпивает у него крови - тем больший вызывает восторг.
Идиоты на видео смекают, что завтра диктатор убьет и сожрет и их тоже. И их детей. И детей их детей.
Все уже сообразили, что «смерть» и «Путин» - синонимы. Но они счастливы.
Реальностью России стало глобальное, всенародное «садомазо».
Увы, это неоспоримая очевидность, честная характеристика, как «характера», так и «культурного кода» русских.
Понятно, что на видео - юродивые.
Но именно юродивые всегда были
ярчайшей частью «спектра народного». Вся прочая Россия - такие же «отряды Путина», только потусклее.
Да, «выборы» будут фальшивыми и станут еще одним преступлением кремлевского маньяка.
Но это не имеет никакого значения.
Не важно, как именно «выборы» произошли.
Важно - приняты их «результаты» народом, или нет.
А приняты они будут, как всегда - безропотно.
Александр Невзоров, t.me