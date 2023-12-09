Байден отстает от Трампа в предвыборном опросе WSJ 1 9.12.2023, 17:13

До президентских выборов в США остался год.

Согласно новому опросу Wall Street Journal, политические позиции нынешнего лидера США Джо Байдена являются самыми слабыми за все время его президентства. Избиратели дали Байдену самую низкую оценку за его работу и впервые предпочли бывшего президента Дональда Трампа в гипотетическом президентском поединке 2024 года, пишет WSJ (перевод — zn.ua).

Байден отстает от Трампа на 4 процентных пункта, 47% против 43%, в гипотетическом голосовании, если выбор будет стоять между двумя кандидатами. Преимущество Трампа возрастает до 6 процентных пунктов (37% против 31%), если к противостоянию прибавляются пять других потенциальных кандидатов. Вместе они имеют 17% поддержки, а больше всего - Роберт Кеннеди-младший (8%), который отказался от участия в выборах от Демократической партии и будет баллотироваться как независимый кандидат.

Недовольство Байденом прослеживается в новом опросе, хотя большая часть его появляется среди демократически настроенных групп, которые все еще могут поддержать президента в день голосования. Только 23% респондентов говорят, что политика Байдена помогла им лично, в то время как 53% заявили, что программа действующего президента им навредила. И наоборот, около половины избирателей заявили, что политика Трампа, когда он был президентом, помогла им лично – это больше 37% опрошенных, которые высказали противоположное мнение.

Около 37% респондентов одобряют работу Байдена, что является самым низким показателем в опросах WSJ за время его президентства, тогда как 61% видят его общий имидж в неблагоприятном свете, что является рекордно высоким показателем. «Байденомика» — экономическая программа Байдена, положительно воспринимается менее 30% избирателей, а негативно - более половины.

Эти результаты стали очередным тревожным сигналом для Байдена и демократов, некоторые из них открыто говорили о беспокойстве относительно шансов 81-летнего президента и все чаще предупреждали о возможном возвращении 77-летнего Трампа, изображая республиканца как одержимого возмездием с опасностью для демократии.

Республиканский социолог Тони Фабрицио, проводивший опрос WSJ вместе с демократом Майклом Бочианом, уделяет особое внимание 24% избирателей, которых он называет "недовольными демократами" - сторонниками партии, которые считают, что инфляция, их личные финансы или страна в целом двигаются в неправильном направлении. Около 16% этих избирателей не определились за кого будут голосовать на президентских выборах, а 7% поддерживают Трампа.

Две трети избирателей оценивают состояние экономики как плохое или не очень хорошее, и две трети говорят, что экономика ухудшилась за последние два года за время пребывания Байдена в должности. 48% опрошенных не верят, что нынешнее поколение будет жить лучше предыдущего по сравнению с 44%, которые считают, что условия для нынешнего поколения будут лучше.

Экономическая обеспокоенность, похоже, сильно влияет на молодых избирателей, которые являются важной опорой Демократической партии. Например, менее трети опрошенных в возрасте до 35 лет считают, что экономика находится в хорошей форме по сравнению с 40% избирателей в возрасте 65 лет и старше.

Социолог от Демократической партии Майкл Бочиан сказал, что у Байдена пока нет сильной поддержки от нескольких групп, которые постоянно голосуют за демократов - молодых избирателей, темнокожих и латиноамериканских избирателей.

- Они сейчас испытывают экономический стресс и вызовы. И не проявляют такого энтузиазма как в 2020, 2022 годах, - сказал он.

Но с учетом того, что до выборов остался год, по словам социолога, возобновление коалиции Байдена «вполне реально».

Одним из признаков того, что пессимизм может уменьшиться, является то, что, по мнению 26% респондентов, ситуация с инфляцией движется в правильном направлении по сравнению с 20% в последнем опросе, проведенном в августе. Если эта тенденция сохранится, она может помочь Байдену улучшить свои позиции.

Президент США скорректировал послания по экономике, чтобы уделить больше внимания сдерживанию инфляции, а не созданию рабочих мест. Байден и его команда также усилили внимание к наиболее противоречивым высказываниям Трампа, свидетельствующим об авторитарном подходе экс-президента.

Опрос свидетельствует о том, что, хотя отношение к Трампу уже давно установлено среди общественности, избиратели имеют расплывчатое представление о некоторых качествах бывшего президента, и кампания Байдена может повлиять на это представление.

Респонденты говорят, что слово коррумпированный больше касается Трампа, чем Байдена, действующего президента США больше опрошенных считают честным. Признание Трампа виновным в совершении тяжкого преступления, против которого выдвинуты обвинения в четырех уголовных производствах, изменило бы результаты голосования и дало бы Байдену преимущество.

Но именно Байден столкнулся с большей проблемой, когда речь идет об имидже и компетентности. Респонденты считают, что Трамп лучше, чем Байден, защитит границу (на 30 процентных пунктов), обуздает инфляцию (на 21 процентный пункт) и построит экономику (на 17 процентных пунктов). Однако Байден лидирует в вопросе о том, кто лучше справится с политикой в отношении абортов, и избиратели говорят, что он больше, чем Трамп, уважает демократию. Но опрошенные не считают действующего президента США лучше Трампа в вопросе сокращения расходов на лекарства - ключевой инициативы демократов.

Хотя избиратели относятся к обеим партиям неблагоприятно, негативные отзывы о Демократической партии преобладают положительные на 18 процентных пунктов по сравнению с 13-процентным разрывом для республиканцев. Республиканцы опережают демократов на 5 процентных пунктов по вопросу о том, какую партию респонденты поддержат на выборах в Конгресс в следующем году. В августе партии были практически в равных условиях.

Хотя опрос показывает, что Трамп доминирует на республиканских праймериз с почти 60% поддержки, он предполагает, что бывшая губернатор Южной Каролины и представитель США в ООН Никки Хейли будет сильнее кандидатом на всеобщих выборах. Хейли опережает Байдена на 17 процентных пунктов, 51% против 34% по сравнению с преимуществом Трампа в четыре процентных пункта.

Губернатор Флориды Рон Десантис делит с Байденом 45% голосов. Десантис опережал Байдена на 3 процентных пункта в опросе WSJ в апреле.

Если поединок Трампа и Байдена состоится, преимущество бывшего президента в 4 процентных пункта станет значительным препятствием для действующего лидера США, поскольку Трамп попал в Белый дом в 2016 году и почти сделал это в 2020 году, значительно отставая в общенациональном голосовании. Это свидетельствует о том, что только преимущество Байдена в несколько пунктов в национальных опросах даст его кампании уверенность в том, что она может победить в достаточном количестве штатов, чтобы сформировать большинство Коллегии выборщиков.

Кандидаты от "третьих партий" и независимые усложняют ситуацию. Опрос WSJ показывает, что Кеннеди забрал бы больше поддержки от Трампа, чем Байден, но другие возможные кандидаты заберут еще большую долю избирателей от Байдена. Эти кандидаты должны соответствовать различным в разных штатах требованиям допуска к голосованию, и окончательный состав избирательных бюллетеней в каждом штате еще не известен.

Опрос The Wall Street Journal проводился с 29 ноября по 4 декабря 2023 года среди 1500 зарегистрированных избирателей и имеет погрешность в пределах плюс-минус 2,5 процентных пункта. Опрос проведен с помощью стационарных и мобильных интервью; с некоторыми респондентами связались с помощью текстовых сообщений и пригласили поучаствовать в онлайн-формате.

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