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Литовский олимпийский комитет будет бороться, чтобы белорусские спортсмены все же не участвовали в Олимпиаде

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  • 9.12.2023, 17:25
Литовский олимпийский комитет будет бороться, чтобы белорусские спортсмены все же не участвовали в Олимпиаде

По мнению Литвы, решение МОК противоречит всему, что должны поддерживать олимпийские игры.

Литовский национальный олимпийский комитет (ЛНОК) указал, что его разочаровало решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить атлетов из России и Беларуси до участия в летних Олимпийских играх. ЛНОК намерен делать все возможное, чтобы этих спортсменов на празднике было как можно меньше, сообщает delfi.lt.

Напомним, что 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Беларуси до участия в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе и на строгих условиях.

«ЛНОК разочарован этим решением. Вместе с Латвийским, Эстонским, с национальными комитетами Скандинавских стран мы активно работали и призывали международные организации не пускать российских и белорусских спортсменов на международные состязания. Наша позиция не меняется – мы поддерживаем Украину и ее спортсменов. Отбор подходит к концу, но мы будем совещаться с коллегами, выяснять, что можно сделать, чтобы на олимпиаду приехало как можно меньше спортсменов из этих стран», – сказано в пресс-релизе ЛНОК.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, такое решение противоречит всему, что должны поддерживать олимпийские игры.

- Россияне в эту армию геноцида вовлекают спортсменов и женщин. Это не нейтральность, это противоречит всему, что должны поддерживать олимпийские игры, – писал министр в Twitter.

На эту новость отреагировал и министр науки, образования и спорта Гинтаутас Якштас.

- Принятое МОК решение разочаровало. Позиция Министерства науки, образования и спорта не меняется - спортсмены стран-агрессоров не должны участвовать в таких международных соревнованиях. Мы еще раз соберем международных партнеров, спортивные организации, обратимся к главам города, принимающего олимпиаду, попытаемся сделать все, чтобы российские и белорусские спортсмены в олимпиаде не участвовали.

Мы призываем и литовские федерации разных видов спорта, организации обращаться в свои международные организации, собирать единомышленников и добиваться, чтобы спортсмены агрессоров не участвовали в Парижской олимпиаде, – сказал Якштас.

До Игр будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта. Не будут допущены к участию в Олимпиаде спортсмены из России и Беларуси, которые активно поддерживают боевые действия, а также имеют контракты с армией или с силовыми органами. Кроме того, МОК запретил демонстрировать на играх национальные флаги, символы РФ и Беларуси, а также отказалась приглашать представителей правительств двух стран. В командных видах спорта российские и белорусские спортсмены допущены не будут.

По данным МОК, речь пока идет об 11 спортсменах, которые могут выступить на Олимпиаде. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные - белорусских.

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