Литовский олимпийский комитет будет бороться, чтобы белорусские спортсмены все же не участвовали в Олимпиаде 2 9.12.2023, 17:25

По мнению Литвы, решение МОК противоречит всему, что должны поддерживать олимпийские игры.

Литовский национальный олимпийский комитет (ЛНОК) указал, что его разочаровало решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить атлетов из России и Беларуси до участия в летних Олимпийских играх. ЛНОК намерен делать все возможное, чтобы этих спортсменов на празднике было как можно меньше, сообщает delfi.lt.

Напомним, что 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России и Беларуси до участия в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе и на строгих условиях.

«ЛНОК разочарован этим решением. Вместе с Латвийским, Эстонским, с национальными комитетами Скандинавских стран мы активно работали и призывали международные организации не пускать российских и белорусских спортсменов на международные состязания. Наша позиция не меняется – мы поддерживаем Украину и ее спортсменов. Отбор подходит к концу, но мы будем совещаться с коллегами, выяснять, что можно сделать, чтобы на олимпиаду приехало как можно меньше спортсменов из этих стран», – сказано в пресс-релизе ЛНОК.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, такое решение противоречит всему, что должны поддерживать олимпийские игры.

- Россияне в эту армию геноцида вовлекают спортсменов и женщин. Это не нейтральность, это противоречит всему, что должны поддерживать олимпийские игры, – писал министр в Twitter.

На эту новость отреагировал и министр науки, образования и спорта Гинтаутас Якштас.

- Принятое МОК решение разочаровало. Позиция Министерства науки, образования и спорта не меняется - спортсмены стран-агрессоров не должны участвовать в таких международных соревнованиях. Мы еще раз соберем международных партнеров, спортивные организации, обратимся к главам города, принимающего олимпиаду, попытаемся сделать все, чтобы российские и белорусские спортсмены в олимпиаде не участвовали.

Мы призываем и литовские федерации разных видов спорта, организации обращаться в свои международные организации, собирать единомышленников и добиваться, чтобы спортсмены агрессоров не участвовали в Парижской олимпиаде, – сказал Якштас.

До Игр будут допущены спортсмены, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта. Не будут допущены к участию в Олимпиаде спортсмены из России и Беларуси, которые активно поддерживают боевые действия, а также имеют контракты с армией или с силовыми органами. Кроме того, МОК запретил демонстрировать на играх национальные флаги, символы РФ и Беларуси, а также отказалась приглашать представителей правительств двух стран. В командных видах спорта российские и белорусские спортсмены допущены не будут.

По данным МОК, речь пока идет об 11 спортсменах, которые могут выступить на Олимпиаде. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные - белорусских.

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