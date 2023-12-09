С каких блюд нужно начинать новогоднее застолье? 1 9.12.2023, 17:38

2,024

Объяснила диетолог.

Хаотичное хватание еды с новогоднего стола вместо праздника может обернуться несварением и болью в желудке. Поэтому блюда рекомендуется пробовать в определенном порядке. Об этом рассказала диетолог Марина Макиша.

Праздничный «фуршет», по ее словам, нужно начинать с овощей, затем перейти к нежирным рыбным нарезкам, отведать небольшую порцию ферментированных продуктов – а после и все остальное.

Овощи и зелень, которые «проложат» путь к новогоднему столу, содержат много клетчатки. Она, как поясняет Марина Макиша, стимулирует пищеварение и создает чувство сытости при довольно маленьком количестве калорий. Поэтому как раз с этого лучше всего начинать гастрономическую «главу» праздника. Можно попробовать овощной салат или 200-300 граммов сырых овощей.

Затем идут нежирные белковые нарезки из мяса и рыбы. Небольшое количество таких вкусностей усилит выработку пищеварительных фрагментов.

Также на стол можно поставить квашеные или моченые закуски – капусту или помидоры, например. Эти продукты ферментированные, поясняет диетолог, и уже содержат определенное количество пробиотических бактерий, помогающих пищеварению.

– Можно еще поставить на новогодний стол салат «Ташкент» с говядиной и дайконом, содержащим определенные энзимы — ферменты, которые помогают лучше усваивать крахмалосодержащие продукты. Этот салат лучше есть во вторую очередь — после овощного «Весеннего» и перед тяжелым оливье, – рекомендует Марина Макиша.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».