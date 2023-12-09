В Мостах гомельчанин ограбил пенсионера из Литвы, а потом хитро спрятался 9.12.2023, 18:03

История началась на ЖД вокзале.

История началась на железнодорожном вокзале в Мостах: там неизвестный мужчина напал на пенсионера из Литвы и выхватил у него из рук кошелек. Добычей грабителя стали 250 рублей и 40 евро.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, и всем нарядам милиции, в том числе соседних РОВД, сообщили приметы нападавшего — начались поиски.

Злоумышленнику почти удалось избежать наказания: он сел на поезд и спрятался в одном из вагонов в нише для багажа. Но доехать получилось только до Лиды — там грабителя-«зайца» сняли с поезда местные патрульные.

Подозреваемого — это оказался 41-летний житель Гомеля — передали мостовским милиционерам для дальнейшего разбирательства. Похищенные деньги были при нем, они были изъяты и возвращены владельцу.

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