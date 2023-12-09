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«Работает расчет «Винни»: украинские бойцы проучили российских захватчиков

  • 9.12.2023, 18:28
  • 1,748
«Работает расчет «Винни»: украинские бойцы проучили российских захватчиков

Защитники нанесли эффектный удар.

Украинские бойцы продолжают ликвидировать российских оккупантов на своей земле. На этот раз военные эффектно ударили по скоплению живой силы врага.

Проучили российских захватчиков защитники Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ. Соответствующее видео было выложено в Telegram-канале бригады.

«Работает расчет «Винни». Рота ПТРК 1-й ОбрСпН им. Ивана Богуна», – говорится в сообщении.

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