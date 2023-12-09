В Германии подняли по тревоге истребители из-за неизвестного самолета 9.12.2023, 18:54

Самолет не выходил на связь с диспетчерами.

В ночь на субботу, 9 декабря, в небе над Германией заметили неизвестный самолет, который не выходил на связь с диспетчерами. Из-за него по тревоги подняли немецкие истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Неопознаный самолет вошел в воздушное пространство Германии из Литвы. По тревоге были подняты два сверхзвуковых истребителя Eurofighter тактической эскадрильи люфтваффе в Нойбурге-на-Дунае. Они пролетели в небе над Баварией и Тюрингией, чтобы перехватить самолет-нарушитель.

По данным ВВС Германии, немецкие истребители максимально приблизились к самолету из Литвы и установили с его пилотом зрительный контакт. Тот объяснил, что произошла потеря связи. Он сменил курс, истребители сопроводили его до воздушного пространства Польши.

Издание отмечает, что жители Баварии и Тюрингии, над которыми происходила воздушная операция, массово звонили в полицию, сообщая о грохоте в небе и дрожащих стеклах в окнах.

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