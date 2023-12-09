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В РФ целый поселок приехал греться в аэропорт, чтобы спасти свои жизни

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  • 9.12.2023, 19:28
  • 3,552
В РФ целый поселок приехал греться в аэропорт, чтобы спасти свои жизни

Местные жители остались без электричества в 25-градусный мороз.

Из-за постоянных веерных отключений электроэнергии в Хакасии россиянам приходится искать места, где бы согреться, чтобы не замерзнуть насмерть, поскольку газового отопления у них нет.

Так, жители Калинино, оставшись без света в 25-градусный мороз, решили спасаться в аэропорту Абакана, который, к их счастью, находится в 200 метрах от поселка. Соответствующее видео они обнародовали у себя в соцсетях, сообщает сайт nv.ua.

На нем видно, как толпа направляется к терминалу. Люди отмечают, что просто не видят другого выхода.

«Вот такие вот у нас проблемы. Всем Калинино приехали в аэропорт города Абакан. С детьми, женщины, мужчины. Греться. Просто мы не видим выхода из ситуации, кроме как ехать в аэропорт. И это только начало. Я сейчас сюда еще и семью свою повезу», — рассказал один из местных жителей.

При этом такие отключения, по их словам, происходят постоянно, но никто этой проблемой не занимается.

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