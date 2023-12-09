Китайских авто в Беларуси становится все больше: на какие марки чаще жалуются владельцы 9.12.2023, 20:18

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Владельцы китайских машин сталкиваются с рядом трудностей.

На белорусских дорогах становится все больше китайских авто. С начала года автодилеры продавали 35 моделей новых машин, а уже в ноябре сообщалось о продаже 75 моделей – при этом доля легковых автомобилей китайских марок в отчетном месяце превысила 84%. Об этом пишет s13.ru.

Отмечается, что далеко не все китайские машины оправдывают ожидания автолюбителей. На каких «китайцев» жалуются чаще всего в последнее время, выясняли эксперты агентства по управлению репутацией Sidorin LAB.

Сообщается, что при сборе сведений исследователи использовали специализированные алгоритмы мониторинга. Также производилась фильтрация всех упоминаний, соответствующих определенным поисковым запросам.

Так, установлено, что владельцы китайских машин сталкиваются с трудностями в техобслуживании, включая отсутствие комплектующих и высокие расходы на ремонт. Даже если производители обещают наличие запасов и работу квалифицированных мастеров, многие автомобилисты не избегают неудобств.

Что касается проблем, то, как выяснилось, автомобили Great Wall и Haval часто ругают за повышенный расход топлива и слабую защиту кузова от коррозии, Exeed – за неважные тормоза, FAW – за пластмассовые детали и плохую антикоррозийную обработку, а Chery иногда подвергаются критике за нелучшую эргономику водительского кресла.

Чрезмерная «прожорливость» в плане расхода топлива также отмечается у некоторых авто Geely, Tank, Changan и Dongfeng. Модели JAC порой отталкивают недостаточным уровнем комфорта и сомнительным дизайном, а старые добрые Lifan до сих пор «славятся» посредственной управляемостью и склонностью к коррозии.

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