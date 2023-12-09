Путин вспомнил очень странную историю со своего детства 2 9.12.2023, 20:30

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Она может пролить свет на причины его неадекватного поведения.

Российский правитель Путина во время заседания наблюдательного совета российского движения детей и молодежи спросили о самом приятном воспоминании с детства. Его ответ откровенно удивил собравшихся.

Путин должен рассказать милую историю, однако разве вызвал удивление своим воспоминанием. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире «24 Каналa» прокомментировал историю Путина

Владимир Путин рассказал о якобы самом приятном воспоминании с его детства. Это история о том, как его мама сначала поставила в его угол, а потом, не дождавшись прощения, сама забрала его оттуда с поцелуями.

- Интимная вещь. Я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол. Уж не помню, за что. И в течение какого-то времени ходила, все спрашивала, так грозно смотрела и спрашивала: «Ты будешь просить прощения, или нет?». А чем закончилась эта история, я вам скажу лицом к лицу, часть просто уроню… Короче, закончилось это тем, что она начала меня целовать. Сама извлекла из этого угла и все. И этим вся история закончилась, – рассказал Путин.

История вроде должна была показывать «великую материнскую любовь», однако лишь показала неумение Владимира Путина признавать ошибки еще с детства.

Путин – лицемер

- В этой истории демонстрируется некая себе «сентиментальность людоеда», – заметил Игорь Яковенко.

Однако cмерть и страдания украинских детей его никак не трогают.

- Невероятный лицемер. Эта его «сентиментальность» вызывает особое отвращение, – подчеркнул Яковенко.

По данным Офиса Генпрокурора Украины, по состоянию на 5 декабря в Украине погибли 512 детей в результате вооруженной агрессии России. Более 1660 детей – пострадали.

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