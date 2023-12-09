закрыть
9 декабря 2023, суббота, 20:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин вспомнил очень странную историю со своего детства

2
  • 9.12.2023, 20:30
  • 1,558
Путин вспомнил очень странную историю со своего детства

Она может пролить свет на причины его неадекватного поведения.

Российский правитель Путина во время заседания наблюдательного совета российского движения детей и молодежи спросили о самом приятном воспоминании с детства. Его ответ откровенно удивил собравшихся.

Путин должен рассказать милую историю, однако разве вызвал удивление своим воспоминанием. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире «24 Каналa» прокомментировал историю Путина

Владимир Путин рассказал о якобы самом приятном воспоминании с его детства. Это история о том, как его мама сначала поставила в его угол, а потом, не дождавшись прощения, сама забрала его оттуда с поцелуями.

- Интимная вещь. Я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол. Уж не помню, за что. И в течение какого-то времени ходила, все спрашивала, так грозно смотрела и спрашивала: «Ты будешь просить прощения, или нет?». А чем закончилась эта история, я вам скажу лицом к лицу, часть просто уроню… Короче, закончилось это тем, что она начала меня целовать. Сама извлекла из этого угла и все. И этим вся история закончилась, – рассказал Путин.

История вроде должна была показывать «великую материнскую любовь», однако лишь показала неумение Владимира Путина признавать ошибки еще с детства.

Путин – лицемер

- В этой истории демонстрируется некая себе «сентиментальность людоеда», – заметил Игорь Яковенко.

Однако cмерть и страдания украинских детей его никак не трогают.

- Невероятный лицемер. Эта его «сентиментальность» вызывает особое отвращение, – подчеркнул Яковенко.

По данным Офиса Генпрокурора Украины, по состоянию на 5 декабря в Украине погибли 512 детей в результате вооруженной агрессии России. Более 1660 детей – пострадали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд