Аэропорт Домодедово в Москве неожиданно остался без света

Аэропорт Домодедово в Москве неожиданно остался без света2
- 9.12.2023, 20:53
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Что случилось?
В части аэропорта Домодедово в Москве отключилось электричество. Об этом сообщил корреспондент kp.ru c места событий.
По его данным, свет погас примерно в половине аэропорта. Из-за этого не работают эскалаторы и лифты. Кроме того, в расположенных внизу воздушной гавани ресторанах нельзя расплатиться банковскими картами. Также не работает связь LTE.
Однако, сообщается, что если пройти около 500 метров, то в другой части аэропорта электричество есть, стойки регистрации работают.