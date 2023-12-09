Аэропорт Домодедово в Москве неожиданно остался без света 2 9.12.2023, 20:53

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Что случилось?

В части аэропорта Домодедово в Москве отключилось электричество. Об этом сообщил корреспондент kp.ru c места событий.

По его данным, свет погас примерно в половине аэропорта. Из-за этого не работают эскалаторы и лифты. Кроме того, в расположенных внизу воздушной гавани ресторанах нельзя расплатиться банковскими картами. Также не работает связь LTE.

Однако, сообщается, что если пройти около 500 метров, то в другой части аэропорта электричество есть, стойки регистрации работают.

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