«40 тысяч оккупантов ждут утилизации»: эксперт проанализировал бои возле Авдеевки 9.12.2023, 21:19

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На Восточном направлении происходит перегруппировка.

Долгое время Россия не прибегала к массированным ракетным атакам по Украине, вместо этого использовала дроны-камикадзе. После первого за зиму массированного ракетного обстрела Владимир Путин объявил, что идет в президенты.

С подобными датами россияне будут связывать и последующие массированные атаки. Таково мнение в ежедневном обзоре с фронта для «24 Канала» выразил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

Ракетные обстрелы

Впервые за долгое время утром 8 декабря Россия выпустила по Украине 19 ракет, 14 удалось сбить силам ПВО. Сразу после этого, не дождавшись 14 декабря, Владимир Путин на встрече с военными объявил, что «должен» идти в президенты.

«Именно для этого ему нужен был информационный повод, и Путин его использовал. Сначала ему нужна была Авдеевка или что-нибудь положительное на фронте. А поскольку ни в Авдеевку, ни в Марьинку оккупанты так и не зашли, Путину нужно было привязать эту новость к военным, поэтому и отправили ракеты для своеобразного информационного фейерверка», – объяснил Свитан.

Россияне объявили, что уничтожили многие военные объекты. Однако фактически они даже пожалели ракеты, ведь отправили ракеты Х-55, которые используются с ядерным боезарядом, но залили туда бетон или подобную смесь.

Полковник запаса убежден, что Россия выпустит еще не раз ракеты по украинскому государству, вероятно, это будет связано с какими-то информационными поводами.

«Первые три ближайших: 14 декабря, когда собрался выступать Путин, 25 декабря на Рождество и на Новый год», – добавил Свитан.

Бои на восточном направлении

Известно, что возле Авдеевки воюет 40 тысяч личного состава оккупантов, поскольку они не могут закрепиться там на позициях, поэтому просто срывают город управляемыми бомбами КАБ-500. Эти снаряды имеют отклонения до 100 метров, то есть попасть точно в цель не могут. Так стоит общая задача – уничтожение территорий, то же, что в свое время делали в Бахмуте и в Марьинке.

Также подтянули к Авдеевке самоходные пушки «Пион» и бьют по территории города уничтожая укрепрайоны.

Тем временем в эстонской разведке заявили, что сейчас у противника происходит перегруппировка для того, чтобы нанести в ближайшее время мощный удар на фронте. Несмотря на сумасшедшие потери, за последнюю неделю убитыми и ранеными россияне потеряли более 10 тысяч человек, останавливаться они не планируют.

Полковник в запасе предположил, что россияне сейчас будут ждать морозов и попытаются двигаться южнее Донецка.

- Продолжать будут. Более 10 российских бригад сосредоточены в районе Авдеевки. Около 40 тысяч россиян ждут утилизации в районе Авдеевки, Марьинки, сейчас появляется новая точка – в районе Красногоровки, где они также пытаются двигаться, – заметил военный эксперт.

Ситуация на острове Змеиный

На днях враг на острове Змеиный потерял свой бомбардировщик. Британская разведка заявила, что на самом деле Россия выполняет очень рискованные полеты в районе острова, а бьют туда, чтобы продемонстрировать вроде бы что-то контролируют в Черном море.

Такая имитация вызвана тем, что Черноморский флот не может подойти к острову из-за опасности поражения, поэтому отправляют самолеты, преимущественно старые, например Су-24, а более новыми прикрывают подальше, потому что понимают, что туда украинские ЗРК не достанут.

- Самолет с пилотом отправляют практически на убой, выполнять никому не нужные задачи. Делают это, чтобы показать, что могут что-то контролировать и обстрелять какой-нибудь порт или гражданский сухогруз. Это имитация преимущества в воздухе, – подчеркнул аналитик.

Россиянам не жалко этих самолетов, ведь у них более сотни Су-24, Су-25. Единственный вопрос остается в количестве пилотов, значит, они мобилизуют весь летный состав. Однако Свитан убежден, что ЗРК, которые сейчас поставили в районе Одессы и недалеко от острова Змеиный, не позволят россиянам осуществить планы.

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