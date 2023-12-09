Украина и Швеция обсуждают потенциальную передачу ВСУ истребителей Gripen 9.12.2023, 22:49

Представители Минобороны Украины провели встречу со своими шведскими коллегами.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 8 декабря провел встречу с верховным главнокомандующим вооруженными силами Швеции Микаэлем Бюденом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Одной из тем в повестке дня были потенциальные поставки ВСУ шведских истребителей Gripen.

- Продолжается плодотворная двусторонняя работа по передаче нам самолетов Gripen, – сказал замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк, который также участвовал во встрече со шведскими коллегами.

Гаврилюк подчеркнул, что есть «определенные вопросы, связанные с НАТО», однако выразил надежду, что «совместными усилиями у нас выйдет получить эти самолеты».

Бюден, возглавлявший шведскую делегацию, отметил, что вопрос передачи Украине самолетов Gripen в его стране обсуждается как на политическом, так и на военном операционном уровне.

«Я знаю, что диалог между нашими странами продолжается. Так что мы в ожидании политических решений», – уточнил Бюден.

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