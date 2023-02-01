В оккупированном Мариуполе прогремело семь мощных взрывов 1.02.2023, 8:07

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Звуки канонады слышны по всему городу.

В оккупированном Мариуполе прозвучало не менее семи громких взрывов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Воздушная тревога. Громкие звуки канонады по всему городу. По меньшей мере семь громких взрывов. Левобережье. Откровенный прилет между селом Виноградное и селом Пионерское», - написал Андрющенко.

По его словам, сейчас в городе сообщают об активной работе ПВО оккупантов.

«Неофициальные паблики пропаганды конечно отчитываются о стандартных «атака БПЛА» и «все цели сбиты». Желаемое за действительное. Улыбаемся и ждем хороших бавовняных новостей», - прокомментировал заместитель мэра.

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