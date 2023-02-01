«Военные РФ в ужасе от приказа Путина» 1.02.2023, 8:33

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Генералы готовятся саботировать решение главы Кремля.

Президент России Владимир Путин, не слушая никого, приказал армии идти в наступление в Украине. Это решение вызвало ужас у генералитета и недовольство у так называемой «партии войны» в высших эшелонах власти.

Об этом сообщил российский политолог Валерий Соловей в эфире канала журналистки Юлии Латыниной на YouTube.

«Даже «партия войны» не в восторге от того, что предлагает Владимир Владимирович: от нового массированного наступления по нескольким направлениям, ресурсов для которого нет. Есть живая сила, которую легко превратить в мертвую. А вот техники не хватает… Путин хочет Украину опередить (в наступлении - ред.), времени совсем немного: февраль, может быть, начало марта», - поделился информацией Соловей.

С его слов, больше всего этот приказ возмутил военное руководство России, которое понимает плачевное положение своей армии на фронте в Украине.

«Военные не то что не в восторге, они в ужасе. Они предлагали концепцию стратегической обороны: удерживать Донбасс и Крым, чтобы на этой базе выйти на мирные договоренности. Нет, Путина это не устраивает… Мобилизованных подготовили, хотя не очень. Но главное - это нехватка техники и вооружений. Второе - у военных есть очень большой страх, они боятся, что придется положить остатки российской кадровой армии… Это очень опасно», - рассказал российский политолог.

Он не исключил, что российские военные будут саботировать приказ Путина, чтобы сохранить хотя бы остатки своей военной мощи.

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