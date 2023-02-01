Для белорусов значительно подняли налоги 1.02.2023, 8:58

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Как изменились ставки с 1 февраля.

С 1 февраля в Беларуси существенно вырос единый налог для индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без ИП. Изменения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом.

Единый налог за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения, как и анонсировалось ранее, в Минске повысили до 593 рублей (было — 237 рублей), в областных центрах и Минском районе — до 548 рублей (было — 219 рублей).

Для крупных городов этот сбор сейчас составляет 518 рубля (это 16 городов — Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск), а для всех остальных населенных пунктов — 263 рублей.

За музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев (к примеру, услуги тамады) установили единый налог для Минска до 518 рублей (было — 259 рублей), а для областных центров и Минского района подняли до 478 рублей (было — 239 рублей).

Единый налог за репетиторство в Минске повысили до 164 рублей (ранее он составлял 82 рубля), в областных центрах — до 152 рублей (было — 76 рублей). В крупных 16-ти городах (они списком перечислены выше) этот сбор сейчас составляет 146 рублей, а в остальных населенных пунктах — 116 рублей.

При этом ставки за продажу котят оставили на прежнем уровне: для Минска — 94 рубля, а для областных городов и Минского района — 87 рублей.

Как изменился единый налог для ИП

Единый налог для индивидуальных предпринимателей также подняли. К примеру, для ИП, которые занимаются сдачей в краткосрочную аренду недвижимости налог увеличили до 620 рублей в Минске (было — 413 рублей), а в областных городах — до 578 рублей (было — 385 рублей). Это сбор за каждую квартиру, жилой дом, садовый домик или дачу.

Налог за ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий подняли в столице до 612 рублей (было — 306 рублей), а в областных городах — до 424 рублей (было — 212 рублей).

При этом в 2023 году сократили список услуг, которые могут оказывать ИП с уплатой единого налога.

Посмотреть полный список ставок единого налога для ИП и физлиц, которые работают без оформления предпринимательства, можно на странице 104 документа с изменениями в Налоговый кодекс.

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