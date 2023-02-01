WSJ: В США предложили Украине ударные дроны за один доллар 1.02.2023, 9:15

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Беспилотники способны развивать скорость более 400 км/час.

Гендиректор амерканской компании General Atomics Линден Блу предлагает продать украинскому правительству два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар.

Такое предложение производитель оружия делает, чтобы «помочь стране защитить себя, поскольку она готовится к ожидаемому российскому наступлению», пишет The Wall Street Journal.

Соглашение потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку самолетов в Украину, а также еще около 8 миллионов ежегодно на техническое обслуживание и поддержку старых моделей беспилотников.

Белый дом, который должен был бы одобрить продажу, отказался от комментариев. Украинское правительство также не стало комментировать предложение.

The Wall Street Journal напоминает, что за последний год США предоставили Украине более 700 меньших беспилотников, в том числе тактические дроны Switchblade.

«Они широко используются для защиты украинских позиций», - отмечает издание.

Беспилотник Reaper MQ-9

MQ-9 Reaper (в переводе с английского — «жнец, жатка»; намек на выражение Grim Reaper — «мрачный жнец», то есть смерть) — модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации General Dynamics) для использования в ВВС США, ВМС США и Британских ВВС.

Первый полет MQ-9 Reaper состоялся 2 февраля 2001 года.

Создан на основе MQ-1 Predator, поэтому иногда называется Predator B. Оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Практический потолок составляет 13 000 м. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 Reaper равна 24 часам.

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